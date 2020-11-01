Жителей региона приглашают поучаствовать во флешмобах ко Дню матери

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во флешмобах, посвященных Дню матери, предлагают жителям Тюменской области. В этом году праздник выпал на 29 ноября, напоминают организаторы.

Все желающие могут присоединиться к мероприятиям и разместить свои поздравления под хештегом #спасибомаме.

Участникам флешмоба "Признание маме" предлагают разместить трогательное обращение к маме. Также можно присоединиться к флешмобам "Танец с мамой" и "Пой про маму", либо снять на видео момент осуществления мечты или реакцию на подарок во флешмобе "Мамины мечты".

Юные жители региона могут опубликовать детский рисунок на тему "Моя мама самая красивая!", а также приготовить блюдо по маминому рецепту и выложить его под хештегом #помаминомурецепту.