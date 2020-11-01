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Ученые опровергли миф о влиянии глобального потепления на раннюю осень

Общество, 08:30 29 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени, опровергли немецкие и швейцарские ученые, сообщает РИА Новости.

Ранее считалось, что к концу века начало осени может перенестись на две-три недели позже. Согласно новым расчетам, осень может наступить раньше всего на шесть дней.

Исследователи наблюдали за объемами потребления деревьями углекислого газа и временем опадения листьев. По их словам, эти процессы оказывают большое влияние на управление климатом. Оказалось, из-за ускорившегося роста деревьев листья опадают раньше. До этого ученые полагали, что период вегетации у деревьев увеличивается, а опадение листьев происходит позже.

Такое открытие поможет выработать новые меры по борьбе с последствиями глобального потепления. Полные выводы исследования опубликованы в журнале Science.

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# глобальное потепление , осень , ученые

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