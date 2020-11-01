Ученые назвали список продуктов, помогающих восстановиться после COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукты, богатые витаминами C, D и цинком, советуют вводить в рацион тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

К такому выводу пришли ученые Эмма Дербишир и Джоан Деланж. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health, пишет РИА Новости.

Витамин С, по их словам, укрепляет барьерную функцию эпителия дыхательной системы, что ограничивает вторжение патогенов и не дает им спуститься в нижние дыхательные пути. Это помогает предотвратить пневмонию.

Витамин D — мощный иммунорегулятор. На поверхности некоторых иммунных клеток — В- и Т-лимфоцитов, макрофагов и моноцитов — есть рецепторы витамина D. Поэтому он также играет защитную роль при всех респираторных инфекциях. А цинк — это сигнальный элемент, запускающий иммунные функции.

Авторы рекомендуют включить в рацион брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины, богатые цинком крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца, а также пищевые добавки с витамином D — до 50 мкг в в день. Результаты исследования показали, что соблюдение такой диеты сокращает срок реабилитации и ускоряет выздоровление после COVID-19.

Исследователи отмечают, что их рекомендации подходят и для здоровых в целом людей. Для тех, у кого есть сопутствующие заболевания: астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы с иммунитетом, необходима предварительная консультация врача.