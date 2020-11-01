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В России празднуют День матери

Общество, 11:16 29 ноября 2020

ИА Тюменская линия

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября.

Напомним, праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1998 году. Инициатива учреждения праздника принадлежит комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине и закрепить семейные устои.

Традиционно в этот день проходят концерты, акции и фестивали. В 2020 году из-за эпидемической обстановки большая часть мероприятий перешла в онлайн-формат. Например, тюменцы могут поделиться в соцсетях фотографиями с мамой и написать ей о своей любви. Также в группах культурных учреждений региона пройдут онлайн-концерты и творческие мастер-классы.

Евгения Шевцова

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