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Психолог рассказал о современной "телефонной зависимости"

Общество, 14:32 29 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многие современные люди постоянно держат гаджеты в руках, с ними сложно построить беседу. По словам психолога Дмитрия Синарева, так может проявляться "телефонная зависимость".

Он рассказал, что общение человека со смартфоном — одна из разновидностей измененного состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность — "разбить" такое состояние", пишет РИА Новости.

Не стоит призывать человека отложить устройство и включиться в беседу — это вряд ли возымеет успех. А вот достать свой телефон и предложить собеседнику вдвоем на время отложить их может быть более действенно.

"Чтобы прервать свою порочную связь с телефоном, достаточно научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Самое надежное средство здесь — физические действия. Можно, отложив смартфон, сделать небольшую зарядку, немного пробежаться или быстро пройтись — подойдет любая физическая нагрузка", — говорит Дмитрий Сингарев.

Однако эксперт подчеркнул, что это даст лишь кратковременный эффект. Если человек осознанно и постоянно предпочитает живому общению виртуальное, у него могут быть серьезные психологические проблемы, с которыми нужно разбираться отдельно.

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# зависимость , смартфоны

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