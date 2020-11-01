Тюменские школьники показали свое сходство с мамами

из группы Демьянской СОШ во Вконтакте из группы Демьянской СОШ во Вконтакте

Школьники Тюменской области активно участвуют во всероссийской акции РДШ "Я как мама". В сети появились десятки фотоколлажей, отражающих сходство детей с мамами.

Напомним, акция призвана подчеркнуть, что мама во многом служит примером для ребенка. Чтобы это отразить, школьникам предлагается сделать фотоколлаж и отразить сходство с мамой: во внешности, привычках, характере, стиле одежды, почерке, любимых занятиях.

Ребята Демьянской школы, например, рассказали в фотографиях, как вместе с мамой катаются на велосипеде, путешествуют, повторили снимки прошлых лет и сравнили свои детские снимки с родительскими. Увидеть полную галерею можно здесь.

Присоединиться к акции можно до конца дня. Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте рдш.рф, подписаться на страницу творческой лаборатории РДШ во Вконтакте или Инстаграм, а также на рассылку лаборатории, чтобы быть в курсе ее новостей. Опубликовать пост с фото можно на своей странице с хэштегами #РДШ #РДШдлямам #АртлабРДШ.

Евгения Шевцова