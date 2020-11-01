В корзины доброты для нуждающихся включат здоровые продукты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продуктовые наборы для нуждающихся в рамках проекта "Корзина доброты" пополнятся продуктами, рекомендованными Роспотребнадзором для укрепления общественного здоровья.

Сейчас в "Корзину доброты" входят базовые продукты длительного хранения, составляющие ежедневный рацион человека: крупы, макаронные и кондитерские изделия, консервы, чай, сахар, подсолнечное масло. В состав наборов включены только нескоропортящиеся продукты, не требующие особого температурного режима хранения. Это связано с тем, что сбор происходит в закассовой зоне магазина без дополнительного оборудования.

Теперь в наборы также войдут орехи, сухое и консервированное молоко без сахара, преимущественно овсяная и гречневая крупы. Если в набор вошли две упаковки сахара, одну из них заменят на сухофрукты. Рекомендации Роспотребнадзора учтут при формировании продовольственных наборов по итогам онлайн-сборов, проходящих на сайте корзинадоброты.рф в пользу нуждающихся пенсионеров и семей с детьми.

Напомним, проект "Корзина доброты" организовали X5 Retail Group и Фонд продовольствия "Русь". Покупатели могут прямо в магазине передать волонтерам продукты питания для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. За все время проекта такие пожертвования совершили 146 тыс. человек, собрано 562,7 тонн продуктов. Наборы получили более 62,5 тыс. российских семей.

Участие в формировании "Корзины доброты" - продолжение комплексной работы Роспотребнадзора по реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в рамках нацпроекта "Демография". Как отмечает ведомство, эффективная политика в области здорового питания способствует устойчивому росту численности населения и продолжительности жизни в стране.