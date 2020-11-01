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Пожарные извещатели устанавливают в многодетных семьях в Голышманово

Общество, 13:41 30 ноября 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

В домах пяти многодетных семей пос. Голышманово установлены автономные пожарные извещатели, сообщает администрация округа. Инспекторы пожарного надзора и специалисты соцзащиты проинструктировали членов семей, как использовать прибор.

Система проста в применении, но незаменима в быту, отмечают огнеборцы. По статистике большинство пожаров в частном секторе случаются ночью. При задымлении человек может не проснуться, и достаточно двух глотков угарного газа, чтобы потерять ориентацию в собственном жилье. Прибор дает возможность вовремя среагировать на происшествие.

"Извещатели можно установить самостоятельно. Необходимо раз в год менять батарейки и периодически продувать их от пыли, чтобы избежать ложных срабатываний", - отметил инспектор ОНД и ПР Сергей Курденко.

Инспекторы проводят осмотры домовладений и обследование жилых помещений на соответствие требованиям пожарной безопасности. Особое внимание уделяется печному отоплению и газовому оборудованию, состоянию электропроводки.

В декабре пожарные извещатели появятся еще в восьми семьях поселка.

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# Голышманово , пожарные извещатели

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