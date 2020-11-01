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Тюменских родителей обучат работе с приложением Kaspersky Safe Kids

Общество, 17:21 30 ноября 2020

Точка кипения | Фото: Точка кипения

Тюменцев приглашают на вебинар для родителей "Kaspersky Safe Kids с заботой об интернет-безопасности первоклассников", сообщает "Точка кипения".

Цель проекта Kaspersky Safe Kids - формирование культуры поведения детей в Интернет с раннего возраста. Проектом предусмотрена бесплатная выдача родителям первоклассников лицензионных ключей. Ключ активирует год бесплатного использования приложения Kaspersky Safe Kids.

Само приложение можно скачать в личном кабинете Электронной школы Тюменской области, либо в магазинах App Store и Google Play. Всего родителям первоклашек будет выдано порядка 13 тыс. бесплатных лицензий.

Для участия зарегистрируйтесь на мероприятие. Вы получите ссылку для входа в вебинар за час до мероприятия на электронную почту.

1 и 4 декабря в 11 часов 30 минут. При возникновении проблем с подключением обращайтесь по телефону 8 800 234 39 30.

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