Пандемия сдружила жителей Тюменского района с книгой

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

До четырех тысяч жителей Тюменского района объединила трансляция мероприятий Центральной библиотечной системы (ЦБС), сообщает районное управление по культуре.

К виртуальным выставкам, видеообзорам, челленджам и прямым трансляциямподключались целыми семьями. А общее количество посещений страниц ЦБС в социальных сетях с начала пандемии уже составило 260 тыс.

Несмотря на ограничения в период пандемии, этот год стал богатым на награды и принес уже более тридцати дипломов за победу во всероссийских и международных конкурсах. Так, специалист Онохинской сельской библиотеки Надежда Павлюк и представительница Боровской сельской библиотеки Светлана Воронцова удостоены диплома I степени международного конкурса "Дистанционная работа с читателями".

Библиотекарь из поселка Боровский получила диплом I степени Всероссийского литературного конкурса, посвященного 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, а библиотекарь из Винзилей Елена Жилина стала победителем всероссийского конкурса онлайн-мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Юная читательница Боровской сельской библиотеки под кураторством сотрудника учреждения сняла фильм-анимацию для III Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего".