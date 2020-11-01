Лапа помощи: даже в сложное время тюменцы не отворачиваются от бездомных животных

| Фото: фонда "Потеряшки" | Фото: фонда "Потеряшки"

Экономическая ситуация в стране сказывается на готовности тюменцев помогать бездомным животным. Здесь действует принцип "Чем лучше живу сам, тем больше могу помогать другим" и наоборот.

Этот факт отметила основатель фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Евгения Здорнова. Во Всемирный день домашних животных она напоминает, что далеко не всем питомцам везет, чтобы стать домашними. В "Потеряшках" сегодня более 200 животных, которым нужна новая семья. Это немного, если сравнивать с прошлыми годами. Например, в 2015-2016 годах число питомцев фонде превышало 700. Однако тогда и возможностей у фонда было больше, принимали всех животных, найденных на улице.

Сейчас "Потеряшки" каждую неделю передают в новые семьи от пяти до 15 животных. Всего с начала работы фонда – 2007 года – устроено более 12 тыс. собак и кошек. Последних, кстати, берут в разы чаще. Евгения Здорнова объясняет это тем, что уход за собакой всегда сложнее: нужно больше времени, прогулки, активные игры, больше корма.

Бывает, кошку или собаку берут на передержку, но привязываются к ним так, что отдать уже не могут. Есть и случаи возвращения питомцев в фонд по разным причинам. Экономическая ситуация – одна из них. По словам Евгении Здорновой, весной 2020 года, когда из-за пандемии у горожан были сложности с работой, в фонд вернули сразу несколько животных.

Однако даже в сложное время тюменцы не отворачиваются от потеряшек: берут на передержку, помогают в сборах на лечение, довозят до ветеринарных клиник. У "Потеряшек" есть своя группа в соцсетях, где каждый день обновляют информацию о питомцах, рассказывают о животных на передержке, публикуют призывы о помощи и напоминания об акциях. Здесь же можно выбрать нового друга по фотографиям и связаться с кураторами.

Специалисты напоминают, что прежде чем покупать породистое животное за немалые деньги, стоит заглянуть в "Потеряшки". Наверняка какой-нибудь котенок или собака не оставят равнодушным, и к очередному Дню домашних животных бездомных станет на одного меньше.

Евгения Шевцова