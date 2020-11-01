Ишимцы-льготники смогут кататься на коньках бесплатно

| Фото: СК «Локомотив» во ВКонтакте | Фото: СК «Локомотив» во ВКонтакте

Бесплатный прокат коньков для детей из списка неполных, многодетных и малоимущих семей предусмотрен во всех пунктах аренды спортинвентаря в Ишиме. Городские катки, корты и пункты проката и обогрева начнут работать 1 декабря. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

Катки залили у спорткомпалекса "Локомотив", на стадионе "Центральный" и на ул. Ершова возле спортшколы. Подготовлены корты в школах № 4, 7, 12, 31 и на центральном стадионе.

По словам замглавы, поляну у спортшколы заливают второй год, чтобы развивать хоккей в городе. "С прошлого года принята программа развития муниципального хоккея с дошкольного возраста. Закуплен необходимый инвентарь, который маленьким хоккеистам предоставляют бесплатно. На лед дети выходят в шлеме, наколенниках и с ходунками. Тренирует их Игорь Дробунин, который выступал защитником омского "Авангарда"", - пояснил Борис Долженко.

Он добавил, что на корте центрального стадиона провели новое освещение. По периметру поставили стойки, мачты и установили мощные энергосберегающие фонари за счет средств депутатского фонда.

Кроме того, в пунктах проката проведена ревизия спортинвентаря. Заточены коньки, проверены лыжи, крепления, ледянки и палки для скандинавской ходьбы, где необходимо, заменена шнуровка. На "Центральный" докуплено 24 пары новых коньков.

По словам Бориса Долженко, коньки, которые подходят под списание, но находятся в хорошем состоянии, выставляются в прокат бесплатно для детей-льготников. Ребенок или его представитель должны представить подтверждающий документ в пункте проката и кататься без ограничения по времени.

В пунктах обогрева будут соблюдаться необходимые санитарные требования.

Инна Кондрашкина