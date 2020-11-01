У тюменцев есть возможность увидеть завершение лунного затмения

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Полутеневое лунное затмение могут наблюдать тюменцы около 16 часов 20 минут 30 ноября. Явление будет видно всего несколько минут – это завершающая стадия затмения.

Началось оно в 12 часов 32 минуты. В Тюмени в это время Луна находится за горизонтом и восходит после 16 часов. На момент завершения затмения – 16 часов 35 минут Луна поднимется всего на три градуса, поэтому наблюдать ее лучше на открытой местности. Потемнение края лунного диска можно увидеть невооруженным глазом. Для более детальной картины лучше воспользоваться биноклем или телескопом.

Полная картина затмения лучше всего видна на востоке страны. Явление будет длиться 4 часа 21 минуту, лунный диск погрузится в тень Земли на 85%. Это последнее лунное затмение в 2020 году.

Евгения Шевцова