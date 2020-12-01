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Четыре автомобиля скорой помощи получили уватские медики

Общество, 16:27 01 декабря 2020

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Четыре автомобиля скорой помощи поступили в Уватскую районную больницу. Они приобретены на средства регионального бюджета - 15 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Автомобили оснащены необходимым современным оборудованием: редуктором-ингалятором кислородными, аппаратом ИВЛ, электрокардиографом, дефибрилляторами, укладками реанимационными, родовыми, детскими и взрослыми, а также электроотсосами и каталками", – рассказал старший фельдшер отделения медицинской скорой помощи Сергей Чусовитин.

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Новые скорые на базе "Газель" частично заменят имеющийся автопарк больницы. Из них по одному автомобилю направят в Туртас и Демьянку, а два – в Уват.

Напомним, в областную больницу №20 поступало три автомобиля скорой помощи в 2017 году. Сейчас действующий автопарк насчитывает восемь единиц техники.

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# национальный проект Здравоохранение , скорая помощь , Уватский район

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