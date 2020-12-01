Кинологи Росгвардии со всей страны прошли обучение в Тюмени

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

45 кинологов Росгвардии со всей страны прошли в Тюмени курс профессиональной подготовки. Все успешно сдали итоговую аттестацию, получили свидетельства и документы о сертификации служебных собак, сообщает региональное управление Росгвардии.

Обучение в кинологическом центре в Тюмени позволяет усовершенствовать умения в дрессировке минно-розыскных и патрульно-розыскных собак. Помимо служебной кинологии в программе курса – инженерная, физическая, морально-психологическая и огневая подготовка, военная топография, радиационная, химическая и биологическая защита и другие дисциплины.

Среди лучших выпускников инструктор роты разведения и выращивания служебных собак, старший сержант Александр Воронцов и его шестилетняя немецкая овчарка Аврора.

"С Авророй мы работаем около полугода. Это талантливая, умная собака, которая умеет четко выполнять команды. Но главная ее заслуга – качественное потомство племенных собак. Будущих четвероногих защитников Родины я дрессирую с двухмесячного-трехмесячного возраста. Спустя еще четыре месяца они становятся в пару со специалистом и нарабатывают необходимые для дальнейшей службы навыки", - рассказал Александр Воронцов.