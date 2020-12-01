В Тюменской области отмечено снижение по темпам заболеваемости ВИЧ-инфекцией

| Фото: официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД | Фото: официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД

О снижении темпов прироста новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Тюменской области рассказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

"За последние три года мы видим отрицательный тренд в приросте. В медицине – все, что отрицательное, это положительное. В этом году мы видим показатель в минус 28,5 процентов за десять месяцев по сравнению с предыдущим", – сказал он.

В Тюменской области ежегодно обследуют 30% населения. Это большое достижение для здравоохранения. "Мы охватываем достаточно большое население, работаем с ключевыми группами – с людьми в зоне риска. Также проводим много профилактических мероприятий, доносим информацию о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи до разных слоев населения", – заключил Владимир Романов.

Отметим, в Тюменской области проживают более 18 тыс. человек, у которых выявлена ВИЧ-инфекция.

1 декабря 2020 года Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом "Глобальная солидарность. Общая ответственность". Более четверти века назад Генеральная Ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной пандемии. Резолюцией ООН 43/15 1 декабря официально объявлен Всемирным Днем борьбы со СПИДом.

Инна Пахомова