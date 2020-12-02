Шире использовать полимеры и стимулировать производство каучуков: итоги совещания с Путиным в Тобольске

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Перечень поручений правительству РФ передал президент России Владимир Путин по итогам совещания, посвященного стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое он проводил в режиме ВКС, находясь в Тобольске 1 декабря.

Глава государства подчеркнул, что нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной продукции в России до 2030 года, увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с 2020. Также важно определить перечень приоритетных проектов в мало- и среднетоннажной химии, оказывающей комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладающей широким мультипликативным эффектом.

"Такие проекты с учетом важности для национальной экономики должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места и являются точками роста для целых регионов", - подчеркнул Владимир Путин.

Также президент поручил правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков. На них сейчас действительно широкий спрос и прогноз показывает, что он вряд ли будет уменьшаться, заметил глава государства. Каучуки нужны стране для динамичного развития автомобильной промышленности, авиастроения, для целого ряда производств военной техники, во многих других отраслях. "У нас есть успешный опыт применения в налогообложении так называемого демпфера, его можно использовать и для поддержки производства синтетических каучуков. Прошу проработать этот вопрос", - обратился он к участникам совещания.

В-третьих, Владимир Путин призвал реализовать ряд шагов, направленных на более широкое использование полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения. Это не только приведет к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтегазохимической индустрии, но и позволит увеличить сроки службы и сократить расходы на эксплуатацию сетей.

В-четвертых, правительству России нужно провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве, подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор. Руководители предприятий отрасли должны активно включиться в работу и предлагать решения, указывать на проблемы, мешающие им, подчеркнул президент. Такая совместная работа быстрее выведет на нужное регулирование.

Включил в перечень поручений Владимир Путин и минимизацию негативного влияния на климат и экологию, повышение конкурентных преимуществ продукции отечественной нефтегазохимической отрасли. Важно разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования и производства вторичных полимеров.

"Рассчитываю, что все эти решения положительно скажутся на отрасли и дадут дополнительный стимул развитию всей российской экономики", - подытожил Владимир Путин.

Напомним, глава государства прибыл в Тобольск 1 декабря и посетил "ЗапСибНефтехим". Он назвал проект грандиозным, а сам город - мировым центром нефтегазовой химии.

Дарья Казакова