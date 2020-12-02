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Мировым центром нефтегазовой химии назвал Тобольск Владимир Путин

Политика, 18:44 01 декабря 2020

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Тобольск за последние годы, без всякого преувеличения, превратился в мировой центр нефтегазовой химии. За семь лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят этот регион, да и нашу страну, в число лидеров.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое он проводит в режиме ВКС, находясь в Тобольске.

"В 2013 году мы открыли здесь современный нефтехимический комплекс, а также провели тогда совещание, где определили, что расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики", - напомнил глава государства.

Он заметил, что в том же году компания "СИБУР" приступила к проработке создания "Западно-Сибирского нефтехимического комбината". В 2014 году президент принял решение вложить в проект средства Фонда национального благосостояния. Сделка была реализована при участии РФПИ – Российского фонда прямых инвестиций. В 2030 году все облигации должны быть погашены в разовом порядке.

Владимир Путин, прибыв в Тобольск 1 декабря, посетил комбинат "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью два миллиона тонн полимеров в год, входящий в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, ознакомился с образцами готовой продукции.

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# Владимир Путин , ЗапСибНефтехим , Тобольск

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