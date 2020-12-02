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Владимир Путин: власти РФ поддержат предприятия нефтегазохимии

Политика, 18:37 01 декабря 2020

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны. Есть возможности занять ниши на глобальном рынке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Тобольске по развитию нефтегазохимической отрасли, сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год. Он подчеркнул, что власти РФ будут оказывать поддержку предприятиям нефтегазохимии. Нужно наращивать повторное использование пластика и применять рачительный подход к ресурсам.

Напомним, очно на совещании с президентом присутствуют полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

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# Александр Моор , Владимир Путин , Владимир Якушев , Дмитрий Конов , ЗапСибНефтехим , Леонид Михельсон , нефтегазовая отрасль , СИБУР Холдинг , Тобольск

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