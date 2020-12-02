Владимир Путин: власти РФ поддержат предприятия нефтегазохимии

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны. Есть возможности занять ниши на глобальном рынке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Тобольске по развитию нефтегазохимической отрасли, сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год. Он подчеркнул, что власти РФ будут оказывать поддержку предприятиям нефтегазохимии. Нужно наращивать повторное использование пластика и применять рачительный подход к ресурсам.

Напомним, очно на совещании с президентом присутствуют полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.