Надпись "Мы помним" из лампадок составят жители села Абатское

| Фото: автор Дмитрий Кухта | Фото: автор Дмитрий Кухта

Надпись "Мы помним" выставят из лампадок ко Дню Неизвестного Солдата на ул. Ленина с. Абатское Тюменской области 3 декабря в 17 часов.

Акция "Свеча памяти", приуроченная к памятной дате, состоится возле памятника героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Будут присутствовать кадеты, представители поискового отряда "Наша память", сотрудники местного дома культуры и молодежного центра. Сначала всем расскажут об истории и значении памятного дня, после при помощи зажженных лампадок будет создана надпись "Мы помним". "Будем выстраивать ее по заранее обозначенному на брусчатке контуру. Также в два ряда будут стоять молодые люди, символизирующие солдат", – поделился специалист по связям с общественностью центра культуры "Исток" Абатского района Дмитрий Кухта.

Акция пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В ней задействуют не более 50 участников. Будет соблюдаться социальная дистанция.

Кроме того, в Абатском районе в этот день дадут старт онлайн-акции "Свеча памяти". Как отметил Дмитрий Кухта, в районе – большая клубная сеть. Организаторы призвали клубы, библиотеки принять участие в акции. Но присоединиться могут все желающие: необходимо зажечь свою свечу и поделиться на своей странице в любой социальной сети информацией о Дне Неизвестного Солдата.

"2020 год – Год памяти и славы. День Неизвестного Солдата является одной из ключевых дат этого года. Мероприятия и акции, приуроченные к этой памятной дате, организуют по всей стране и даже в мире. Мы просто обязаны поддержать всех", – добавил Дмитрий Кухта.

Инна Пахомова