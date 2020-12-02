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Тюменские хирурги собрали пациенту новый язык

Общество, 13:27 02 декабря 2020

пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Тюменские онкологи полностью сформировали новый язык пациенту, страдавшему злокачественным новообразованием четвертой стадии. Спустя три недели после операции к мужчине вернулась способность говорить, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В сложной десятичасовой микрососудистой операции принимали участие шесть хирургов. Из-за того, что злокачественная опухоль распространилась, хирургам пришлось полностью удалить мужчине язык. Для реконструкции органа было недостаточно пересадить обычный кожно-мышечный лоскут. Чтобы пациент смог вернуться к полноценной жизни, хирургам было необходимо пересадить ткань, сохранив в ней нервные структуры.

"Для формирования нового языка мы выделили кожно-мышечный лоскут со спины вместе с сосудами и нервом. Все нервы и сосуды мы сшили между собой под микроскопом, таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, и мы добились двигательной функции сформированного языка", - рассказала заведующая онкологическим отделением Юлия Шубина.

Теперь пациенту предстоит пройти курс химиолучевого лечения.

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# Медицинский город , хирургия

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