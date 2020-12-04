Трассу от Тюмени до Богандинского расширят до четырех полос к 2023 году

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

На участке дороги от Тюмени до поселка Богандинский федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) идут работы по реконструкции. Ход работ проинспектировал заместитель руководителя Росавтодора Роман Новиков.

На трассе Тюмень — Ишим — Омск, сообщает пресс-служба Росавтодора, реконструируется 67-километровый участок с 10 по 77 км. К 2023 году здесь появится современная четырехполосная дорога.

Для данной дороги характерен высокий трафик с большим числом грузового транспорта. Инфраструктура развита средне, кафе, гостиницы, автостанции располагаются в основном в крупных населенных пунктах.

Реконструкция осуществляется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Через год Росавтодор планирует полностью завершить капитальный ремонт 84 км трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, 40 из которых будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года. К нормативу уже приведены шесть мостов и построено четыре разворотных петли.