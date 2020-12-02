В тюменском музее запустили "Ремесленный weekend"

с личного аккаунта керамической мастерской "Руками" Тюмень в Instagram с личного аккаунта керамической мастерской "Руками" Тюмень в Instagram

Проект "Ремесленный WEEKEND в музее" стартовал в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тюменцам предлагают подобрать для себя не только вид деятельности, но и уровень сложности. В мастерских проходят уникальные комплексные занятия, включающие направления: "Художественное ткачество", "Художественная керамика" и "Традиционная народная кукла".

Человек с любым уровнем подготовки создаст изделие "с нуля" по своим эскизам, подберет уникальный комплекс, состоящий из последовательных теоретических и практических занятий.

Семейные абонементы "Ремесленный WEEKEND в музее" доступны жителям и гостям Тюмени.