  • 2 декабря 20202.12.2020среда
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском музее запустили "Ремесленный weekend"

Общество, 18:21 02 декабря 2020

с личного аккаунта керамической мастерской "Руками" Тюмень в Instagram

Проект "Ремесленный WEEKEND в музее" стартовал в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тюменцам предлагают подобрать для себя не только вид деятельности, но и уровень сложности. В мастерских проходят уникальные комплексные занятия, включающие направления: "Художественное ткачество", "Художественная керамика" и "Традиционная народная кукла".

Человек с любым уровнем подготовки создаст изделие "с нуля" по своим эскизам, подберет уникальный комплекс, состоящий из последовательных теоретических и практических занятий.

Семейные абонементы "Ремесленный WEEKEND в музее" доступны жителям и гостям Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей Словцова , ремесленники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 02.12.2020В тюменском музее запустили "Ремесленный weekend"
18:10 02.12.2020В тюменском лицее о работе поисковиков расскажет фильм
17:38 02.12.2020Акция "Новый год без долгов" стартовала в Тюменской области
17:27 02.12.2020Ледовую переправу через Иртыш открыли в Уватском районе