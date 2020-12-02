Глава Ростуризма: тюменские горячие источники - хороший отдых в Новый год

| Фото: из Instagram Зарины Догузовой | Фото: из Instagram Зарины Догузовой

Глава Ростуризма Зарина Догузова посоветовала россиянам в новогодние каникулы отдохнуть на термальных источниках в Тюмени.

Она составила список направлений, на которые стоит обратить внимание россиянам и посоветовала сделать акцент на отдых на природе, свежем воздухе и оздоровлении.

"Отдохнуть, а заодно поправить здоровье можно почти в любом уголке нашей страны — от Дальнего Востока до Балтики. Рекомендую обратить внимание на санаторный кластер в Курортном районе Санкт-Петербурга и горячие источники в Тюменской области", – написала глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram.

Напомним, 6 ноября в рамках рабочей поездки Зарина Догузова посетила Тюменскую область. В частности, вечером того же дня она побывала на открытии термального сезона в областной столице. На церемонии глава Ростуризма вручила губернатору Тюменской области Александру Моору знак "Тюмень — столица термальных вод".

Позднее Зарина Догузова оставила на своей странице в Instagram пост, который посвятила термальным источникам Тюмени.

Инна Пахомова