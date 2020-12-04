Лекция о созидании пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция о созидании и любви к живому начнется в "Конторе пароходства" в Тюмени 6 декабря в 10 часов, сообщают организаторы.

Встреча с иллюстратором, создательницей керамики на__мори, Мариной Кулаковой пройдет в рамках проекта CreativeMornings.

"Гостья расскажет о красоте, которая кроется в несовершенстве, о нюансах и внимательности к жизни, работе руками и работе с детьми, балансе, создании проектов, о том, как расти и трудиться в любви, искать и пытаться услышать свою природу", – рассказали организаторы.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Количество мест ограничено. За день до лекции организаторы свяжутся, чтобы подтвердить регистрацию. С собой нужно взять маску.