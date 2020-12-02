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Акция "Новый год без долгов" стартовала в Тюменской области

Общество, 17:38 02 декабря 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Акцию "Новый год без долгов" среди жителей Тюмени и Тюменского района проводит "Росводоканал Тюмень".

По информации компании, чтобы стать участником акции достаточно вовремя оплачивать текущие платежи и не иметь просроченной дебиторской задолженности за холодную воду и водоотведение на 16 декабря 2020 года.

"Своей предпраздничной акцией мы хотим, в первую очередь, поощрить добросовестных абонентов, которые в течение всего года своевременно рассчитывались за наши услуги. Но и у тех, кто по каким-либо причинам не оплачивал услуги предприятия, но хочет избавиться от долга, тоже есть шанс получить приз – нужно лишь погасить задолженность за коммунальные ресурсы", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

20 победителей акции определит компьютерная программа методом случайной выборки. Розыгрыш призов, среди которых - смартфон, электросамокат, телевизор, микроволновая печь и денежные сертификаты - пройдет 25 декабря.

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# акция , Росводоканал Тюмень

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