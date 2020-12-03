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Памятную акцию проведут исетские школьники в День Неизвестного Солдата

Общество, 10:13 03 декабря 2020

свечапамяти.oнлайн | Фото: свечапамяти.oнлайн

Возложение цветов, приуроченное ко Дню Неизвестного Солдата, пройдет в с. Исетское 3 декабря. Десятиклассники школы №2 соберутся у мемориала, чтобы прочитать стихи и зажечь свечи.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора школы по воспитательной работе Наталья Худобородова, в связи с карантинными ограничениями в мероприятии примут участие 15 школьников. Ребята прочитают стихи, завершится митинг минутой молчания.

В этот же день для учащихся сельской школы №2 педагоги проведут уроки памяти.

Николай Ступников

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# День Неизвестного Солдата , Исетское , митинг , школьники

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