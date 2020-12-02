Арт-проект "Добрые соседи СИБУРа" победил в международном конкурсе

| Фото: Тобольске предприятия СИБУРа | Фото: Тобольске предприятия СИБУРа

"ЗапСибНефтехим" стал победителем Международного конкурса "Экологическая культура. Мир и согласие". Арт-проект "Добрые соседи СИБУРа" стал лучшим в номинации "Экологическая культура в промышленности и энергетике", сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

Всего в этом году в семи номинациях конкурса было подано более 500 проектов из 78 регионов страны. В конкурсе принимали участие "Росэнергоатом", НОВАТЭК, "Трубная металлургическая компания", РЖД, "Газпром", "Татнефть".

В честь победы компания разыграет три подарочных комплекта с изображениями соседей СИБУРа. В подарочный комплект входит рюкзак, термос, блокнот, пауэрбэнк и стикерпаки. Условия конкурса - в группе Тобольских предприятий СИБУРа во Вконтакте. Итоги подведут 4 декабря.