Тюменская область сумела нарастить экспортный потенциал в 2020 году

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

181 экспортер действует в Тюменской области в 2020 году. В 2019 их было - 161. Оперативность и изменения на рынке, которые подтолкнули весь мир одномоментно к онлайну, привели к таким результатам. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пленарной сессии "Горизонты экспорта в постпандемийный период" в рамках Тюменского экспортного форума, сообщает пресс-служба мероприятия.

По словам Пантелеева, экспорт развивается в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, деревообработке, металлообработке, набирает обороты экспорт услуг. Снижение покупательской способности и инвестиционных программ в связи с внешними факторами заставляет компании выходить за рамки привычной деятельности, уверен он.

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

"Говоря о наших экспортерах, стоит их разделить на две составляющие. Первые – это крупные компании, здесь роль региона состоит в поддержке этих проектов по реализации строительства, новых видов производств. Они эффективно справляются с экспортом. Мы же более направлены на малое и среднее предпринимательство – именно в этом секторе многие не видят перспектив, но ситуация в мире заставила уйти в онлайн и раздвинуть границы. Не прилагая больших усилий, не уезжая в командировки, не вкладываясь в выставочные мероприятия, они могут быстро найти нужную коммуникацию", – добавил Андрей Пантелеев.

Напомним, Тюменский экспортный форум прошел 2 декабря. В нем приняли участие более 30 российских и зарубежных спикеров, прошли круглые столы, мастер-классы и образовательные мероприятия по инструментам онлайн-торговли и участия в международных тендерах.