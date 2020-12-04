Выставку театрального плаката откроют в молодежном центре "Космос"

| Фото: пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос"

Более 30 альтернативных афиш к реальным спектаклям и произведениям представят художники и дизайнеры на выставке работ выпускников Лаборатории театрального плаката, которая откроется в театральном центре "Космос" 12 декабря, сообщают организаторы.

На прошлой неделе в "Космосе" состоялось последнее занятие Лаборатории театрального плаката. Независимые тюменские художники и дизайнеры на протяжении недели изучали леттеринг и теорию дизайна. В результате участники создали более 30 плакатов под руководством экспертов проекта. Ими стали художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна "Стрелка 2020", участница биеннале графического дизайна "Золотая пчела 13" Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Тамара Аркатова.

"У театрального плаката есть особая специфика, он завязан на материале спектакля. Важно передать идею так, чтобы ее понял зритель. При создании нужно учитывать культурные коды и символы, которые легко считываются и срабатывают на уровне ассоциаций. Зритель может не знать материала спектакля, но, глядя на плакат, понимать, о чем пойдет речь. От плаката зависит многое, например, оправдаются ли ожидания зрителей", – поделилась Ксения Люстикова.

Организаторы проекта отмечают, что авторы не ограничивались компьютерной графикой и графическими редакторами. В работах использовались аппликации, фотографии, декоративно-прикладные техники и графические рисунки. Новое видение получили и афиши тюменских спектаклей театрального центра "Космос", Театра кукол, мастерской "Будильник".

Вход на выставку бесплатный.