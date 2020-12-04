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Выставку театрального плаката откроют в молодежном центре "Космос"

Общество, 08:52 04 декабря 2020

пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос"

Более 30 альтернативных афиш к реальным спектаклям и произведениям представят художники и дизайнеры на выставке работ выпускников Лаборатории театрального плаката, которая откроется в театральном центре "Космос" 12 декабря, сообщают организаторы.

На прошлой неделе в "Космосе" состоялось последнее занятие Лаборатории театрального плаката. Независимые тюменские художники и дизайнеры на протяжении недели изучали леттеринг и теорию дизайна. В результате участники создали более 30 плакатов под руководством экспертов проекта. Ими стали художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна "Стрелка 2020", участница биеннале графического дизайна "Золотая пчела 13" Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Тамара Аркатова.

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"У театрального плаката есть особая специфика, он завязан на материале спектакля. Важно передать идею так, чтобы ее понял зритель. При создании нужно учитывать культурные коды и символы, которые легко считываются и срабатывают на уровне ассоциаций. Зритель может не знать материала спектакля, но, глядя на плакат, понимать, о чем пойдет речь. От плаката зависит многое, например, оправдаются ли ожидания зрителей", – поделилась Ксения Люстикова.

Организаторы проекта отмечают, что авторы не ограничивались компьютерной графикой и графическими редакторами. В работах использовались аппликации, фотографии, декоративно-прикладные техники и графические рисунки. Новое видение получили и афиши тюменских спектаклей театрального центра "Космос", Театра кукол, мастерской "Будильник".

Вход на выставку бесплатный.

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# МТЦ Космос , плакаты , художники

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