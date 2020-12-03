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В Тюмени разработали игру для изучения музея

Общество, 17:21 03 декабря 2020

Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Игру, с помощью которой посетители музея-усадьбы Колокольниковых могут почувствовать себя историками, разработали в Тюмени, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Презентация проекта "Истории одного дома" прошла в музее-усадьбе Колокольниковых 1 декабря. Участникам игры предлагают разобраться в фактах и выстроить собственную интерпретацию событий.

"Сделать это можно с помощью экспозиции музея. Все истории строятся вокруг усадьбы, а объекты выставки рассказывают ее историю, поэтому именно в них стоит искать подсказки. Проект был разработан инициативной группой студенток Школы перспективных исследований", – рассказали в региональном Интеллектуальном движении.

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Гости музея на входе могут взять набор карточек, в которых прописаны истории. Каждая посвящена одной из комнат-экспозиций дома. Задача посетителя – определить какая из карточек соответствует каждой комнате и дать обоснование. Все ответы гость может записать в специальную книгу историй, которая хранится в музее.

"Мы хотим, чтобы история в музеях была вовлекающей, открытой к вопросам и интерпретациям, а "Истории одного дома" — это наша попытка приблизить к этому маленький тюменский дом-музей", – отмечает одна из создательниц проекта и менеджер Интеллектуального движения Тюменской области Олеся Краковецкая.

Разгадать "Истории одного дома" можно со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18).

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# интеллектуальное движение , история , музей-усадьба Колокольниковых

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