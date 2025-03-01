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Жители Тюменской области и автономных округов оформили страховок на 84 млрд рублей

Общество, 20:49 31 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84 млрд составила общая сумма страховых полисов, которые оформили жители юга Тюменской области, Югры и Ямала в 2024 году, сообщает региональное отделение Банка России.

Всего за этот период было оформлено четыре млн страховых полисов, объем страховых премий по ним вырос на 80 %. Драйверами роста стали добровольное страхование жизни и автокаско.

Сборы в сегменте добровольного страхования жизни выросли в 3,5 раза и превысили 50 млрд рублей. Увеличение произошло за счет рекордной продажи полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Во втором полугодии доходность по краткосрочным договорам была сопоставима с банковскими депозитами. Это и стало одной из основных причин повышенного спроса на такие продукты со стороны потребителей.

Страховые премии по автокаско достигли 5,7 млрд рублей. Это на 23 % больше, чем годом ранее. Жители региона активно страховали как новые автомобили, в том числе купленные в кредит, так и подержанные. Продажи новых автомобилей выросли на треть, одновременно более чем вполовину вырос объем выдачи автокредитов. Также усилился спрос на страхование подержанных автомобилей, это связано с ростом цен на машины, запчасти и услуги автосервисов.

Отметим, выплаты по всем видам страхования в регионе увеличились более чем в два раза и составили 55 млрд рублей, из них 70 % приходится на сегмент добровольного страхования жизни.

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# Банк России , страхование

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