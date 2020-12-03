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Здоровому питанию обучают школьников сел и городов региона

Общество, 17:32 03 декабря 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Формированию заинтересованного отношения к здоровому питанию посвятили месячник в школах Бердюжского района.

В Абатском районе с большим успехом прошла интерактивная игра "Секреты здорового питания", а в Сорокинском - фестиваль-конкурс детских тематических проектов "Питание и здоровье", в Тобольске – профилактическая акция "Здоровячок".

Во всех школах усилен контроль за качеством и безопасностью продуктов, поступающих в столовые. Оценивают качество блюд медицинские работники, работники пищеблока и представители администрации школы, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Кроме того, активизирована работа по пропаганде здорового образа жизни и проведение общеоздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.

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# здоровое питание

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