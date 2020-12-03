Тобольск-2020: количество любителей физкультуры и спорта выросло на 10%

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Число тоболяков, систематически занимающихся спортом, выросло на 10% благодаря программе "Тобольск-2020", сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

По итогам 2017 года число занимающихся спортом составляло 38% от общей численности населения города, то по итогам 2019 года – 48%. За время реализации программы развития городской инфраструктуры "Тобольск-2020", стартовавшей в 2017 году, была построена стритбольная площадка, новый спорткомплекс при школе в 15 мкр, реконструирован спорткомплекс "Иртыш", открыта вторая ледовая арена в спорткомплексе "Кристалл".

В образовательных учреждениях города отремонтированы пять бассейнов и шесть спортзалов. Завершаются работы по созданию первого в УФО крытого скейт-парка, парка спорта и отдыха на базе городского стадиона "Тобол", реконструкция спорткомплекса "Молодость", ведется строительство бассейна в 15 мкр.

"Формированию программы "Тобольск-2020" предшествовала очень серьезная социология, работа с населением, задача которой была выявить все потребности, все приоритеты, которые имели на 2017 год тоболяки. В результате этой работы родилась народная программа. Еще один мегапроект, социальный проект для Тобольска – аэропорт. Он является толчком к развитию туризма, раскрытию духовной столицей Сибири всего потенциала и формированию условий для развития инвестиционной деятельности", - отметил глава города Максим Афанасьев.

Программа "Тобольск-2020" реализуется администрацией города, правительством Тюменской области при поддержке СИБУРа.