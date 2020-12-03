Производитель первой сгущенки вошел во Всероссийскую Книгу Почёта

| Фото: Золотые луга во Вконтакте | Фото: Золотые луга во Вконтакте

Производитель первого советского сгущенного молока комбинат "Ситниковский", филиал АО "Золотые луга", включен в федеральный реестр "Всероссийской Книги Почёта", сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Первую продукцию завод дал в ночь на 1 марта 1932 года, ей сразу же была дана высокая оценка. До конца года завод произвел 1 млн 210 тыс. банок молочных консервов. Запуск Ситниковского завода принято считать годом рождения советской молочно-консервной промышленности.

В 70-е годы на комбинате готовили спецзаказ - банку № 1 для питания космонавтов, подводников и пограничников. Из года в год предприятие наращивало мощности, превращаясь в современный, технически оснащенный комбинат.

Сегодня комбинат "Ситниковский" производит широкий ассортимент молочной продукции: молоко, кефир, сметану, масло, творог разной жирности, кисломолочные напитки с ягодно-фруктовыми добавками и т.д. Все продукты на предприятии изготавливаются из натурального сырья без добавок и консервантов, что подтверждается короткими сроками годности.

В рейтинг попадают наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли. Формирование реестра проводится на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти.