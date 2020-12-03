  • 3 декабря 20203.12.2020четверг
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Производитель первой сгущенки вошел во Всероссийскую Книгу Почёта

Общество, 18:16 03 декабря 2020

Золотые луга во Вконтакте | Фото: Золотые луга во Вконтакте

Производитель первого советского сгущенного молока комбинат "Ситниковский", филиал АО "Золотые луга", включен в федеральный реестр "Всероссийской Книги Почёта", сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Первую продукцию завод дал в ночь на 1 марта 1932 года, ей сразу же была дана высокая оценка. До конца года завод произвел 1 млн 210 тыс. банок молочных консервов. Запуск Ситниковского завода принято считать годом рождения советской молочно-консервной промышленности.

В 70-е годы на комбинате готовили спецзаказ - банку № 1 для питания космонавтов, подводников и пограничников. Из года в год предприятие наращивало мощности, превращаясь в современный, технически оснащенный комбинат.

Сегодня комбинат "Ситниковский" производит широкий ассортимент молочной продукции: молоко, кефир, сметану, масло, творог разной жирности, кисломолочные напитки с ягодно-фруктовыми добавками и т.д. Все продукты на предприятии изготавливаются из натурального сырья без добавок и консервантов, что подтверждается короткими сроками годности.

В рейтинг попадают наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли. Формирование реестра проводится на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# комбинат "Ситниковский" , молочная продукция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 03.12.2020Компьютерный томограф запустили в работу в поликлинике № 5 в Тюмени
18:38 03.12.2020Волонтеры покажут интерактивный спектакль детям-сиротам из Борков
18:27 03.12.2020Учащимся тюменских техникумов рассказали о взаимодействии студентов и производственников
18:17 03.12.2020"Под углом истории": выставка по уникальной технологии открылась в Тюмени