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Учащимся тюменских техникумов рассказали о взаимодействии студентов и производственников

Общество, 18:27 03 декабря 2020

Управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья | Фото: Управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья

150 учащихся техникумов Тюменской области приняли участие в видеоконференции, проходившей на базе ГАУ Северного Зауралья 3 декабря, сообщает управление информационной политики вуза.

Об особенностях организации взаимодействия студентов и производственников участникам встречи рассказал исполнительный директор ООО "РУСКОМ" Владимир Колот. Он подчеркнул, что именно сейчас формируется молодой и амбициозный костяк специалистов на многих передовых предприятиях региона и страны.

"Динамично развивающийся агропромышленный комплекс области - один из лидеров в Российской Федерации. Множество передовых высокотехнологичных производств требуют постоянного обновления грамотного персонала. Открываются новые производства. Все это дает возможность молодым людям делать уверенный выбор в пользу аграрных профессий", - отметил директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Сегодня сформированы специальные группы, в которые собраны желающие продолжить обучение аграрным профессиям в вузе. С использованием современных методов и методик образования выстраивается единая система сквозной подготовки специалистов для АПК от школы до послевузовского образования.

Это не только лекции, самостоятельные занятия, но и экскурсии на производства, в ГАУ Северного Зауралья с его лабораториями, специализированными учебными аудиториями, социальной инфраструктурой.

Ребятам также рассказали, как будет выстроена работа по их подготовке к поступлению в вуз, как будет выстроена их дальнейшая образовательная траектория. Особое внимание было уделено взаимодействию с предприятиями.

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# ГАУ Северного Зауралья

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