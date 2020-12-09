9 декабря отмечается День Героев Отечества

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

9 декабря - памятная дата России, день Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. В этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия - высшую военную награду.

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. Культ св. Георгия Победоносца проник из Византии на Русь в X-XI веках. Первоначально св. Георгий был известен как покровитель князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина с копьем и щитом или с мечом и копьем. Постепенно стоящего воина заменил всадник-змееборец, которому было посвящено сказание "Чудо Георгия о Змие". В нем повествовалось о том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного змея-людоеда, усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьем.

До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий - от таких прославленных людей как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года.

После 1917 года орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены. 8 августа 2000 года орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 году был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 года.

По материалам Российского военно-исторического общества и Президентской библиотеки.