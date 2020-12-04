Международный конкурс "Димитриевская суббота" покажут в онлайн

| фото из группы фестиваля «Димитриевская суббота» во ВКонтакте | фото из группы фестиваля «Димитриевская суббота» во ВКонтакте

Международный молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" пройдет в дистанционном формате с 8 по 10 декабря. Прямые трансляции организуют во "ВКонтакте", сообщает центр "Аванпост".

8 декабря в 17 часов начнется торжественное открытие конкурса, зрители увидят выступления сольных исполнителей. Творческие номера коллективов жюри будут оценивать по видеозаписям, предоставленным конкурсантами ранее.

Песни в жанре патриотической песни исполнят вокалисты из разных регионов России, а также из Донецкой и Луганской народных республик, республики Нигер и республики Туркменистан. Ожидается, что в конкурсе примут участие более 70 артистов.

Талант, сценическое и вокальное мастерство участников оценят по номинациям: "Исполнители песен от 14 до 17 лет", "Исполнители песен от 18 до 35 лет", "Вокальные группы от 14 до 17 лет", "Вокальные группы от 18 до 35 лет", "Авторы-исполнители", "Вокально-инструментальные ансамбли от 14 до 17 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли от 18 до 35 лет". Также по итогам конкурса будет назван "Лучший клип на авторскую песню".

В 2020 году фестиваль "Димитриевская суббота" посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ознакомиться с программой и расписанием трансляций можно на сайте фестиваля.