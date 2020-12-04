Тюменские интеллектуалы встретятся на "Лиге Сибири"

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Интеллектуальная игра "Лига Сибири" пройдет в Тюмени 6 декабря. Мероприятие начнется в 12 часов 30 минут в "Конторе пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а), сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Побороться за победу смогут студенческие, школьные и взрослые команды. Участников игры ждут 36 вопросов Артема Гулецкого и Евгения Лешковича. Турнир отлично подойдет командам, которые хотят набраться игрового опыта.

Во время игры участникам, зрителям, тренерам необходимо будет находится в маске. Сыграть в турнир можно будет и онлайн.

Регистрация команд проходит по ссылке.