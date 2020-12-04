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Историю тюменского бойца рассказали в фильме "Неизвестный Солдат"

Общество, 13:27 04 декабря 2020

скриншот из фильма "Неизвестный Солдат" | Фото: скриншот из фильма "Неизвестный Солдат"

История уроженца с. Богандинское, участника Великой Отечественной войны Александра Ефимова отражена в документальном фильме "Неизвестный Солдат", который сняли представители Молодежного парламента при Госдуме РФ.

"Все четыре прадеда ушли на фронт. Трое из них вернулись, но Александр Андреевич Ефимов — нет. Мой дедушка, его сын, всегда ждал, надеялся, верил. Со слов деда, он всегда его искал. Два раза ездил под Смоленск, но, оказалось, там был не наш прадед. Когда Александр Ефимов уходил на фронт со своим сыном они заколотили в косяк двери монету — по возвращению обещал, что они обязательно потратят ее на сладости. Но он так и не вернулся, монетка так и осталась там", — рассказывает в фильме правнучка участника Великой Отечественной войны Александра Ефимова, числившегося пропавшим без вести с 1942 по 2015 год, Екатерина Стасюк.

Около пяти лет назад поисковики нашли останки бойца, в смертном медальоне которого были данные Александра Ефимова. После останки солдата вернули на родину.

"Об этой истории я знал несколько лет, я сам родом из села, откуда был призван Александр Андреевич Ефимов. Мы собрались с коллегами и написали небольшой сценарий. Я связался с родственниками солдата, останки которого нашли спустя много лет в одной из братских могил. Приехали в село, нашли оператора, пообщались с местными жителями и сделали материал", — поделился заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе РФ Кирилл Харитонов.

Продолжительность ленты "Неизвестный Солдат" составляет чуть менее 30 минут. В ее создании приняли участие ученые, историки, ветераны и родственники бойцов, которые не вернулись с фронта. С историей уроженца с. Богандинское можно ознакомиться с 4 минуты 25 секунд.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , День Неизвестного Солдата , история , фильм

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