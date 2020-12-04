Татьяна Акимова завоевала серебро в суперспринте на Кубке России по биатлону

| Фото: biathlonrus.com/ | Фото: biathlonrus.com/

Тюменка Татьяна Акимова выиграла серебро суперспринта на втором этапе Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири", сообщает Союз биатлонистов России.

Акимова допустила три промаха и уступила 11 секунд победительнице Елизавете Каплиной из Югры. Замкнула тройку призеров Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край.

В аналогичной гонке у мужчин, прошедшей в Ханты-Мансийске, победил москвич Карим Халили. Серебро на счету югорчанина Вадима Филимонова, бронзу у омича Игоря Малиновского.

В суперспринте среди юниоров в Увате победа досталась тюменцу Андрею Вьюхину, Второе место у тюменца Дениса Таштимерова. Замкнул тройку лучших москвич Артем Смирнов.