Сибирский Дед Мороз ждет писем от юных тюменцев

| Фото: ДК "Поиск" во ВКонтакте | Фото: ДК "Поиск" во ВКонтакте

Сибирский Дед Мороз принимает письма от юных жителей Тюмени. В День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который отмечается 4 декабря, во многих городах только начинают открываться почты зимнего волшебника. В Тюмени же первые послания от маленьких горожан уже начали приходить в почтовый ящик, установленный в Доме культуры "Поиск".

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" режиссер ДК "Поиск" Анастасия Суркова, работать почта Сибирского Деда Мороза начала 18 ноября, в День рождения Деда Мороза.

"В этом году мы установили новый почтовый ящик для писем. Он очень красивый, весь светится. Приниматься послания ребят будут до 23 декабря включительно. После этого Дед Мороз обязательно прочитает каждое письмо и напишет ответы всем, кто укажет обратный адрес", - рассказала она.

| фото Анастасии Сурковой | фото Анастасии Сурковой

В ответном письме ребят ждет поздравление от Деда Мороза и пригласительный билет на новогоднее представление, которое пройдет в ДК "Поиск" 4 и 5 января. Кроме того, несколько желаний ребят Дед Мороз исполнит и лично вручит подарки.

"Обычно мы выбираем несколько писем и исполняем желания. Так, в прошлом году Дед Мороз лично вручил игрушки ребятам из многодетной семьи. А в 2018 году – юной дзюдоистке зимний волшебник подарил форму для занятий. Также были сладкие подарки", - отметила Анастасия Суркова.

Она добавила, что традиционно среди желаний ребята указывают игрушки и гаджеты. Кроме материальных подарков, юные горожане мечтают о том, чтобы все было хорошо и никто не болел.

Письмо Сибирскому Деду Морозу можно принести и опустить в ящик, установленный в фойе ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10), а также отправить традиционной почтой по адресу: 625047, ул. А. Пушкина, 10, ДК "Поиск", Сибирскому Деду Морозу. Важно указать обратный адрес.

Отправлять послания можно и в резиденцию Деда Мороза - в Великий Устюг. Адрес: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Октябрьский переулок, 1А, Деду Морозу.

Любовь Голышева