Как работают тюменские моногоспитали: маршрутизация, лечение, персонал

Архивное фото | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Архивное фото | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

О работе моногоспиталя рассказал руководитель медучреждения на базе областного реабилитационного центра "Родник" Дмитрий Бойко.

Он отметил, что госпиталь рассчитан на 400 коек и расположен в двух корпусах. Сейчас здесь проходят лечение 271 пациент. Никого на ИВЛ нет - "Родник" является моногоспиталем второго уровня и принимает только пациентов средней тяжести. Если состояние граждан ухудшается и необходима искуственная вентиляция легких - их переводят в моногоспитали первого уровня, где есть и реанимации, и аппараты ИВЛ.

Дмитрий Бойко пояснил, что всю хозяйственно-обслуживающую деятельность в моногоспитале ведет персонал "Родника", помимо них, работают медики из других организаций. Есть даже специалисты из Башкирии.

"Все врачи и медицинские специальности с начала эпидемии находились в некоем мобилизационном резерве, так как ситуация была непонятной. Каждый доктор, медсестра были готовы прийти на помощь. Сегодня действует уже девятая редакция рекомендаций Минздрава, и каждые новые рекомендации члены этого резерва изучали, после проходили обязательное тестирование на знание. То есть они все в курсе и схем лечения, и новелл, которые внедрялись с новыми клиническими рекомендациями", - сообщил руководитель моногоспиталя.

При необходимости пациентов подключают к кислородным концентраторам. Это мобильные устройства, которые легко можно перевести из палаты в палату, и они выделяют кислорода ровно столько, сколько нужно человеку. Обеспеченность учреждения и средствами индивидуальной защиты, оборудованием, расходными материалами и медикаментами достаточная. Дмитрий Бойко рассказал, что на начальном этапе работы его коллективу помогали сотрудники областной инфекционной клинической больницы. Они учили, как правильно надевать защитные костюмы, стали для "Родника" наставниками. Руководитель моногоспиталя поблагодарил их за труд и поддержку.

Комментируя логистику госпитализации тюменцев, Дмитрий Бойко сообщил, что в регионе работает единый программный продукт. В нем все моногоспитали отображают актуальные свободные койки с возможностью кислородного подключения либо без него. Единый центр планирования госпитализации, созданный на базе станции скорой медицинской помощи, позволяет работникам видеть свободные койки. В зависимости от нуждаемости каждая городская поликлиника подает количество пациентов, находящихся на их участках, и для них бронируют койки в госпиталях. Затем бригады скорой помощи выезжают на адрес и доставляют пациентов в соответствии с данными программы. Все работает в автоматическом режиме, персонал моногоспиталя видит, сколько пациентов им привезут. Каждому больному внутри системы присваивается идентификатор, и когда человек поступает в приемное отделение, бронь на койкоместо за ним закрывается.

Дарья Казакова