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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 15 января

Общество, 15:41 04 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения COVID-19, продлили в Тюменской области до 15 января. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба.

До окончания второй четверти 2020/2021 учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского района для учащихся 6-10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме.

При этом предусмотрена выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении учащимся из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года.

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# коронавирус , режим повышенной готовности

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