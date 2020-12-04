В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 15 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения COVID-19, продлили в Тюменской области до 15 января. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба.

До окончания второй четверти 2020/2021 учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского района для учащихся 6-10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме.

При этом предусмотрена выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении учащимся из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года.