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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ввели единый телефонный номер 122 по COVID-19

Политика, 17:35 04 декабря 2020

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

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Единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 ввели в Тюменской области 27 ноября, сообщила директор департамента информатизации региона Мария Рудзевич на заседании оперативного штаба.

По ее словам, номер технически скоммутирован на региональную АТС, ежедневно на него поступает до 300 обращений.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что работа, проделанная тюменскими специалистами по объединению региональных горячих линий в единую систему, позволила в течение суток выполнить поручение правительства.

"Нам удалось перестроить порядок работы горячих линий. Их интеграция в одну систему сократила время дозвона до медицинских служб. Мы получили уникальный опыт работы со сложными системами, чтобы тюменцы не оставались один на один с болезнью. В результате жители Тюмени гарантированно дозваниваются в разы быстрее, чем еще две недели назад", - сказал он.

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