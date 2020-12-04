Бесплатные лекарства получают ишимские ковид-пациенты

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Бесплатные лекарства для амбулаторных больных с COVID-19 поступили в областную больницу №4. Деньги на закупку препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией выделены из федерального бюджета, сообщает лечебное учреждение.

"Препараты выдаются при установлении диагноза COVID-19. Если врач или фельдшер выезжает на дом к пациенту, то везет лекарственные препараты с собой. Набор формируется в зависимости от того, какое лекарство нужно конкретному пациенту" - рассказала заведующая поликлиникой №3 Яна Новохацкая.

Курс лечения рассчитан на тех, чье самочувствие позволяет оставаться дома. Сейчас дома лечатся пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания, уточнили в ишимской больнице.