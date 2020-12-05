164 случая коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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У 164 человек диагностирован COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 28 тыс. 782 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 20,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 644 человека.

В Москве 7 тыс. 993 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 726, в Московской области - 1 тыс. 246.

В Свердловской области выявили 398 заболевших, в Челябинской области - 305, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, в Ямало-Ненецком автономном округе - 194, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 млн 431 тыс. 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 тыс. 684 летальных исхода, выздоровело 1 млн 916 тыс. 396 человек.