  • 5 декабря 20205.12.2020суббота
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

164 случая коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области

Общество, 13:12 05 декабря 2020

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

У 164 человек диагностирован COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 28 тыс. 782 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 20,4% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 644 человека.

В Москве 7 тыс. 993 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 726, в Московской области - 1 тыс. 246.

В Свердловской области выявили 398 заболевших, в Челябинской области - 305, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, в Ямало-Ненецком автономном округе - 194, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 млн 431 тыс. 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 тыс. 684 летальных исхода, выздоровело 1 млн 916 тыс. 396 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 05.12.2020Тюменцы могут привиться от гриппа в вакциномобиле
15:01 05.12.2020Объявлен конкурс эскизов концепции создания "Тобольской муниципальной ярмарки"
14:14 05.12.2020Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области
14:03 05.12.2020Квиз к юбилею Афанасия Фета проводят тюменские библиотекари