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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 14:14 05 декабря 2020

Двое пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Женщина 67 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний.

Женщина 55 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За минувшие сутки в регионе зификсировано 164 новых случая заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии -19 тыс. 78.

На ИВЛ остаются 17 пациентов из общего числа заболевших.

2 тыс. 351 человек находятся под медицинским наблюдением, 2 тыс. 310 - на перевахтовке.

За сутки в регионе выздоровели 408 человек, за весь период -16 тыс. 287.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 143 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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