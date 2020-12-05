Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

Двое пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Женщина 67 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний.

Женщина 55 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За минувшие сутки в регионе зификсировано 164 новых случая заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии -19 тыс. 78.

На ИВЛ остаются 17 пациентов из общего числа заболевших.

2 тыс. 351 человек находятся под медицинским наблюдением, 2 тыс. 310 - на перевахтовке.

За сутки в регионе выздоровели 408 человек, за весь период -16 тыс. 287.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 143 пациента с коронавирусом.