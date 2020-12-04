Пятеро пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Две женщины и трое мужчин с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Женщина 67 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. Женщина 89 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Мужчина 70 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Мужчина 69 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 58 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 141 пациент с коронавирусом.

165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекций, в том числе у шестерых детей, зарегистрировано в области. Всего с начала пандемии - 18 тыс. 914.

Выздоровел 491 человек, за весь период - 15 тыс. 879.

К ИВЛ подключили 24 пациента. 2 тыс. 241 человек остается под медицинским наблюдением. 2 тыс. 310 - на перевахтовке.