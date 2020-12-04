Индивидуализация и равный доступ к знаниям: каким станет образование будущего

| Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Актуальные вопросы и вызовы, которые стоят перед образовательной системой, обсудили организаторы конференции EdCrunch on Demand. Крупнейшее в Восточной Европе событие, посвящённое новым технологиям в образовании, пройдёт онлайн с 8 по 10 декабря на специальной интерактивной платформе.

Спикеры рассказали о задачах, стоящих перед системой образования в ближайшем будущем, значении конференции EdCrunch on Demand в поиске путей их решения, способах цифровизации процессов обучения, новых компетенциях учителей, важности глобального обмена опытом, взаимодействии университетов и бизнеса, персонализации обучения и необходимости распространения самых современных образовательных технологий.

На пресс-конференции выступили ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, основатель и программный директор конференции EdCrunch, директор Центра EdCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов, ректор Университета 20.35 Нина Яныкина и директор направления по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов.

На конференции EdCrunch on Demand будет представлен широкий спектр готовых решений для всех участников образовательного процесса: представителей EdTech-стартапов и разработчиков инновационных технологий в образовании, топ-менеджеров и руководителей корпоративных программ обучения, хедхантеров и экспертов по работе с персоналом, руководителей дошкольных организаций, школ и вузов, а также педагогов, учеников и родителей, желающих дать детям актуальные знания для жизни в цифровом мире.

"В настоящее время мы наблюдаем массовый запрос на персонификацию образования в университетах, на новые, смешанные, авторские модели обучения. Можно сказать, что системы образования разных стран сегодня проходят стресс-тест, в этих условиях очень важно сотрудничество и масштабирование лучших практик. Поэтому оргкомитет #EdCrunch-2020 принял решение сделать происходящие изменения центральной темой обсуждения"", — отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

Благодаря индивидуализации образования вузы становятся стартовой площадкой для развития и превращаются в "университеты будущего". Для этого необходимо обучать работе с IT-технологиями не только студентов, но и преподавателей: так, для конференции EdCrunch on Demand Университет 20.35 подготовил программы лабораторий коллективного обучения EdCrunch Labs. Чтобы каждый выпускник мог построить успешную карьеру, требуется индивидуальный подход к обучению, и конференция даёт возможность построить эту систему в вузах.

Ректор Университета 20.35 Нина Яныкина: "Со стороны университетов, корпораций и рынка труда в целом мы сталкиваемся с тем, что требуется индивидуальный подход. В университете будущего нам необходимо учиться максимально правильно, эффективно и профессионально работать с данными о человеке в развитии, о его профессиональной траектории, цифровом следе. Это то, над чем работают Университет 20.35 и НИТУ "МИСиС", обеспечивая своих студентов и преподавателей инструментарием работы. Я уверена, что за время проведения конференции мы найдем много новых решений, которые будут интегрированы в образовательных организациях на благо студентов и учащихся".

Спикерами конференции станут эксперты, меняющие сферу образования в режиме реального времени. На панельных сессиях, дискуссиях и вебинарах они поделятся практическим опытом обучения в онлайн-среде, чтобы вместе найти выход из кризиса и ускорить процесс цифровизации всей системы образования.

"Исследования показывают, что основная сложность дистанционного образования заключается именно в преподавании в цифровом мире. Мы проектируем ту среду, с которой взаимодействуют все участники процесса, хотим распространять доказанные и зарекомендовавшие себя практики, чтобы они использовались в учебном процессе. Конференция охватывает все уровни образования, и одна из ключевых тем — индивидуальная траектория обучения, цифровая трансформация и те вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии", — пояснил основатель и программный директор конференции EdCrunch, директор Центра EdCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.

Один из ключевых игроков российского рынка образовательных технологий Mail.ru Group выступает не только генеральным партнёром конференции, но и организатором EdTech-трека, на котором будут представлены новейшие EdTech-технологии, помогающие цифровизации образовательной среды.

"За последние девять лет мы много вкладывали в развитие IT-образования в стране, и сегодня Mail.ru Group — самая крупная экосистема с точки зрения образовательных платформ: мы помогаем учиться порядка 3-4 миллионам человек через собственные проекты совместно со школами и вузами, а также сервисы Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, "Алгоритмика" и "Тетрика". Чем больше образовательных инициатив, тем больше возможностей у каждого ребенка или студента научиться, а конференция EdCrunch on Demand предлагает готовые решения для преподавателей, учащихся, бизнеса и родителей. Это возможность улучшить процесс обучения, вовлечь детей, придумать новые форматы и учиться в любом формате", — рассказал директор направления по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов.

Конференция EdCrunch on Demand пройдёт с 8 по 10 декабря на специальной интерактивной онлайн-платформе. Участников ждут 160 сессий разного формата, свыше 100 часов вещания на 8 параллельных каналах и выступления более чем 360 экспертов мирового уровня в сфере цифрового образования, разработчиков IT-решений, представителей венчурных фондов и EdTech-инвесторов. Зарегистрироваться для участия можно на сайте конференции.